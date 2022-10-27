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Здоровье27 октября 2022 8:16

В Коми зафикисрован минимальный суточный прирост зараженных COVID-19 за последний месяц

Эпидобстановка продолжает улучшаться
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Менее 90 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Коми за минувшие сутки. Согласно обновленным данным оперштаба России, в республике насчитывается 189 216 фактов заражения ковидом, 84 из которых были обнаружены за последние 24 часа.

В два раза больше зафиксировано выздоровевших. За сутки с медицинского учета были сняты 179 человек, всего - 184 657.

Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 3 229 человек. Показатель смертности не менялся уже неделю.

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