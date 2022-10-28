В Коми пообещали снегопады и гололедицу

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 28 октября. По данным метеорологов, в республике пройдет мокрый снег, дожди со снегом, также будет северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с.

В некоторых районах порывы ветра достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем +2...-3, местами ночью -6...-11, днем -4...-9°С. На дорогах ожидается также гололедица.

В Сыктывкаре 28 октября пообещали мокрый снег и ветер от 4 до 9 м/с. Температура ночью 0...-2, днем 0...+2°С.

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