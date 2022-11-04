«Нам по силам воплощать задуманное»: спикер регионального парламента обратился к жителям Коми с посланием

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв. Фото: gsrk.ru.

Страна у нас многонациональная, как и наша Республика Коми. Поэтому важно, чтобы мы жили в мире и согласии. И сегодня, 4 ноября, вся Россия традиционно отмечает День народного единства. Председатель Государственного совета Коми Сергей Усачёв в этот день пожелал жителям республики успехов, здоровья и сплочённости!

Сергей Анатольевич отметил, что уходящий своими корнями вглубь веков этот праздник напоминает нам о самоотверженности многонационального народа, сплочённости людей в трудную для Отечества минуту и ответственности за его судьбу.

«Сегодня День народного единства приобретает особое значение. Это символ того, что только совместными усилиями и созидательным настроем, опираясь на традиции патриотизма и такие незыблемые нравственные принципы как честь, милосердие, забота о близких и нуждающихся, трудолюбие, мы можем способствовать стабильному социальному и экономическому развитию России и нашей родной республики, сохранению межнационального мира», – уверен спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что за последнее время удалось сделать немало.

«Уверен, нам по силам и дальше воплощать в жизнь задуманное ради настоящего и будущего Коми земли, благополучия её жителей», – отметил Усачёв и пожелал жителям региона и всей страны здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и сплочённости, успехов и удачи во всех начинаниях.