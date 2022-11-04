«Я очень горжусь этим проектом»: уроженка Удоры Мария Кравинская сыграла мать Петра I в документальном сериале

Фото: со страницы Марии Кравинской

Наша землячка, уроженка села Муфтюга Удорского района Марья Кравинская (Мария Коровина) снялась в документальном сериале «Империя Петра I». Актриса исполнила роль самой царицы – матери будущего императора Петра l – Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Фото: со страницы Марии Кравинской

Мария поделилась с мустюжанинами историей создания сериала.

- Съёмки проходили в течение трёх дней в трёх локациях. Палаты Аверкия Кириллова - настоящее историческое здание, которое находится в самом центре Москвы недалеко от Красной площади. Там снимали сцены с внутренним антуражем. Ещё два киногородка - в Подмосковье, - рассказала Мария удорской группе.

Фото: со страницы Марии Кравинской

Она подчеркнула, что киногородок на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» открыт для посещения - за исключением времени, когда идет съемочный процесс. В этих местах съёмка «Империя Петра I» проводилась на улице.

Самое интересное, что на Марии Кравинской костюмы были старинные, настоящие, из музея, поэтому актеров просили относиться к ним с особенным трепетом. Но как подмечает муфтюжаночка, в некоторых сценах невозможно было их не испачкать, ведь съемки шли на улице в осеннюю слякоть.

Фото: со страницы Марии Кравинской

- Моя героиня всего несколько раз появляется в фильме и только в первой серии, но я очень горжусь этим проектом! – говорит Мария Коровина.

Напомним, Мария Кравинская ещё будучи актрисой театры драмы им. В. Савина получила свою первую главную роль в кинокартине «Клавдия» известного российского режиссера Александра Прошкина. А за роль сотрудницы охраны на крупном металлургическом заводе в фильме «Охранниц», нашей землячке был вручен приз имени Саввы Кулеша на фестивале «Окно в Европу», который проходил в 2015 году в Выборге.

Интервью наша землячка давать отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Один из самых сложных и любимых проектов»: Катерина Ковальчук из Коми сыграла главную роль в комедийном сериале на ТНТ

Актриса Катерина Ковальчук из Коми проанонсировала новый кинопроект «На страже пляжа» (подробности)