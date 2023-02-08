В Коми растет число заболевших COVID-19

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Озвучены новые данные по коронавирусу в Коми. По состоянию на 8 февраля, в республике насчитывается 193 418 случаев заболевания, 42 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

Показатель выздоровления вырос на 10 человек и достиг отметки в 189 720. В то же время 18 пациентов попали на больничные койки.

Летальным исходом завершились 3 260 фактов инфицирования. Новых жертв среди жителей Коми за минувшие сутки не отмечено.

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