В Коми пообещали сильные метели с мокрым снегом

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В Коми 9 февраля пообещали снегопады и метели со скоростью до 28 м/с. Метеорологи ЦГМС также предупредили о приходе мокрого снега.

По информации ведомства, в Воркутинском районе ожидаются снегопады и мокрый снег с гололедом и изморозью. В других районах пообещали западный ветер от 7 до 12 м/с. Самые сильные порывы будут от 23 до 28 м/с вместе с метелью. Температура ночью -4...-9, при прояснении -9...-14, днем -1...-6°С.

В Сыктывкаре будет мокрый снег и порывистый ветер от 7 до 12 м/с. Температура ночью -4...-6, днем -1...-3°С.

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