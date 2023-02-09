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Общество9 февраля 2023 5:35

«Ветер ужасный, обжигающий»: на Воркуту обрушилась разрушительная сила

Появились фото с последствиями мощной метели в Воркуте
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Воркуте разбушевалась метель. По данным синоптиков, при порывах ветра скорость воздушного потока мог достигать 28 м/с.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ранним утром, 8 февраля были отменены занятия для учеников 1-8 классов, а МЧС рекомендовало воздержаться от поездок. Сегодня также школьники не пошли на занятия: на улицу выходить просто опасно.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пользователи соцсетей поделились последствиями снежной бури. На кадрах видно, как замело подъезды, выбило окна, где-то есть разрушения.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

— Люди машины бросают на дорогах. Ехать невозможно. Машины застревают. Ветер ужасный, обжигающий. Пока дошла, по пояс провалилась. И ветер в лицо. Невозможно. Давно такого не было, — написала жительница Воркуты.

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