Почти полсотни жителей Коми за сутки заразились коронавирусом

Автор фото: Булатов Алексей

В России продолжает расти число заражений коронавирусом. Показатели растут четыре недели подряд. В Коми так же зафиксирован рост заболевших.

По состоянию на 9 февраля, в республике насчитывается 193 464 инфицированных ковидом, 46 случаев было зарегистрировано за минувшие сутки. Смертью закончились 3 260 фактов забоелвания, выздоровлением - 189 , что на девять больше, чем было 24 часами ранее.

Госпитализация потребовалась еще 15 жителям республики. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

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