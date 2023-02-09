Уроженец Коми «Залетел в тренды!» и прошёл в следующий тур музыкального шоу

Фото со страницы группы певца AMPATI

В новом выпуске «Залетай в тренды!» выступил уроженец Республики Коми, который смог покорить своим трэком опытных исполнителей.

«Залетай в тренды!» – шоу, в котором любой начинающий артист получает шанс залететь в тренды, записав трек с топовым артистом. Жюри программы – российская певица и автор песен Мари Краймбрери, исполнительница Mia Boyka, видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов.

На сцену вышел участник AMPATI с трэком «Постель». Очень ритмичная, танцевальная композиция на первой минуте заставила сделать выбор члена жюри в пользу участника из Коми.

– Свой путь я начал с 2008 года с Печоры Республики Коми, понял, что там нет смысла оставаться и надо двигаться дальше. Меня помотало по России, в итоге год уже живу в Москве. По жизни нелегко было, я не из богатой семьи, жил с мамой, бабушкой и сестрой. Уехал из дома, когда мне было 17 лет, начал жить самостоятельно, по ходу дела из-за моей доброты я сам всегда ошибался и страдал из-за этого. Но стал сейчас крепким, таким же добрым остался, но аккуратным, – рассказал о себе печорец.

Он добавил, что пишет композиции и двигается дальше, и сейчас уже имеет свою студию в Москве.

– Я с самого дна, можно сказать, без денег добился хоть чего-то, самое главное – работа. Столько лет, столько раз было разное, бывало жить было негде, спал в подъезде, парках и на улице. Но я ни разу не отпустил свои руки, двигался к своей цели. Меня сейчас многие из известной тусовки знают как продюсера, пока что. Дальше, думаю, будут знать как артиста, – уверен AMPATI.

Самое трогательное, певец в эфире обратился к своему сыну Льву: «Я тебя люблю, вырастешь, увидишь».

Член жюри Эльдар Джарахов сразу же очень обрадовался, когда узнал исполнителя.

– Так вышло, что мы недавно познакомились. В рамках передачи это не совсем честно, но я точно знаю, на что он способен. И это не самый лучший материал, который у него имеется. В любом случае, мне было кайфово! – Впечатлился Эльдар Джарахов.

Мэри Крэйбери добавила: «Солидарна с супругом!».

А артистка Mia Boyka не попала под обаяние нашего земляка.

– Помню, как ты круто выглядишь, круто звучит, тембр голоса... А о чем пелось – не помню! Знаешь, хочется какой-то крючок, – сказала она певцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сила! Сбылась мечта!»: житель Коми установил личный рекорд, покорив замороженную Воркуту в -40... на велосипеде (подробности)