Победителем сельского этапа «Усинской футбольной лиги» стала команда из Усть-Усы

Четвертый сезон УФЛ порадовал болельщиков красивой игрой. Фото: Владимир СВЕТЛОВ

В Усинске завершился турнир по мини-футболу среди школьников муниципалитета, организованный ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке администрации муниципалитета. В течение пяти дней футболисты из Денисовки, Захарвани, Мутного Материка, Щельябожа, Усть-Лыжи и Усть-Усы боролись за главный трофей турнира – поездку в Москву на матч ФК «Спартак». Ранее лучших выявили среди игроков городских школ и Пармы.

Последний игровой день турнира завершился в городском Молодежном центре, где призеров и участников двух этапов «Усинской футбольной лиги» (УФЛ) поздравили глава муниципального образования – руководитель администрации Усинска Николай Такаев и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Государственного Совета РК Евгения Лясковская.

Фото: Владимир СВЕТЛОВ

– Я очень рад, что футбол развивается в сельских населенных пунктах, – отметил Николай Такаев. – Благодаря компании «ЛУКОЙЛ» мы сегодня строим спортивные площадки, на которых сельские ребята могут тренироваться: они уже есть в Колве, Захарвани, Денисовке, в этом году на очереди еще и Новикбож. Спасибо нефтяникам за проведение турнира и за поддержку спорта.

Фото: Владимир СВЕТЛОВ

– Не могу назвать себя любительницей футбола, – поделилась Евгения Лясковская. – Но когда я вижу, как играете вы – это потрясающие впечатления. Меня вдохновили именно вы, и футбол я полюбила именно в формате «Усинской футбольной лиги». Признаюсь, к идее его проведения, когда он только задумывался, отнеслась скептически. Я не думала, что турнир станет таким масштабным, соберет столько ребят.

Фото: Владимир СВЕТЛОВ

Евгения Лясковская отметила, что главная цель проведения УФЛ – не столько поднять футбол в муниципалитете на более высокий уровень, сколько обмен опытом и дружба между юными спортсменами.

Фото: Владимир СВЕТЛОВ

Новшеством нынешнего сезона УФЛ стало то, что главный приз – поездка в Москву, где юных северян ждет домашний матч футбольного «Спартака» на стадионе «Открытие Арена» и экскурсионно-развлекательная программа, – получат победители игр в « красной» и «белой» группах. Ранее в такое путешествие отправлялась одна команда по результатам стыковых матчей между лучшими коллективами двух групп. И каждый раз это право получали городские ребята. Теперь в столицу поедут и сельские парни.

Четвертый сезон УФЛ порадовал болельщиков красивой игрой. На поле были и накал страстей, и радость победы, и, нередко, горечь поражений. Напомним, стартовал он в ноябре, тогда за звание чемпионов поборолись ребята «красной» группы, и лучшими среди них в этом сезоне оказались футболисты четвертой школы.

Фото: Владимир СВЕТЛОВ

Не менее жарко прошли игры в «белой» группе, где чемпионом стала усть-усинская команда. У ребят пять побед в пяти поединках. Причем судьба турнира решилась в предпоследний день, когда состоялось противостояние между командам Усть-Усы и Мутного Материка. Итог напряженной борьбы – 2:1 в пользу усть-усинцев.

– В УФЛ участвуем в третий раз, подготовились сильнее, были настроены на победу, – рассказал сразу после финального свистка капитан «Усть-Усы» Давид Волков. – Матч с командой Мутного Материка – встреча с одними из самых сильных соперников в нашей группе. Было сложно, но мы победили.

На церемонии награждения призеров и участников УФЛ отметили также отличившихся футболистов. Лучшим вратарями были названы Ярослав Ветерков из Усть-Усы и Данил Гиззатуллин из СОШ 3. Лучшими защитниками признаны Владимир Истомин из Мутного Материка и Матвей Черняев из СОШ 4. Звание лучших нападающих турнира получили Валерий Рочев из Денисовки и Владимир Веремчук из СОШ 5.

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