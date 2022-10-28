В Коми зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб России по борьбе с COVID-19 сообщил последние данные о заболеваемости коронавирусом.

По предоставленной информации, с начала пандемии в Коми зарегистрировано 189 288 человек, заразившихся ковидом. За последние сутки показатель вырос на 72. Отмечается, что с медицинского учета были сняты еще 137 пациентов. За все время пандемии выздоровели 184 794 жителя Коми.

Новых случаев смерти, как уточнили в оперштабе, зарегистрировано не было. Всего число умерших достигло 3 229.

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