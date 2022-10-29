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Общество29 октября 2022 4:38

Мокрый снег и гололед ждут жителей Коми в последнюю субботу октября

В Коми ожидается гололед и резкое похолодание
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми температура воздуха опустится до -15 градусов. Очередной прогноз погоды предоставили республиканские синоптики.

Метеорологи обещают в последнюю субботу октября снег, гололед и сильный ветер. Также столбик термометра будет скакать с плюса на минус.

— 29 октября будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя; ночью в северных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура ночью 0...-5, при прояснении -10...-15, днем +3...-2, на крайнем северо-востоке -3...-8 градусов, — заключили синоптики.

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