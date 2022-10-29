Всего 67 случаев заражения COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми обнародованы новые данные, отражающие эпидобстановку в республике. Согласно цифрам, в регионе насчитывается 189 355 случаев заболевания коронавирусом, 67 из которых были отмечены за последние сутки.

Всего по выздоровлению было выписано 184 918 человек, за минувшие 24 часа прирост составил 124 пациента.

В то же время 14 человек были госпитализированы в больницы Коми для оказания медпомощт в условиях стационара.

Жертвами ковида стали 3 229 человек.

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