Новогодние площадки в Сыктывкаре: список мест

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре начали готовиться к празднованию Нового года. Хоть власти города и отказались от фейерверков в новогоднюю ночь, без ледовых городков горожане не останутся.

Так, власти Сыктывкара готовы потратить на строительство новогодних площадок 10,4 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Результаты торгов будут известны уже 11 ноября.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Отмечается, что всего будет обустроено 13 площадок в разных частях города:

— Стефановская площадь;

— микрорайон Орбита;

— местечко Давпон;

— поселок Краснозатонский;

— поселок Верхняя Максаковка;

— поселок Седкыркещ;

— местечко Лесозавод;

— поселок Нижний Чов;

— микрорайон Верхний Чов;

— местечко Сосновая поляна;

— местечко Дырнос;

— местечко Кочпон-Чит;

— парк в микрорайоне Строитель.

Концепция оформления главного новогоднего городка в этом году — «Столица леса Коми края», такая же, как и год назад. Стефановская площадь должна быть оформлена «по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда». В центре будет установлена живая елка высотой 22 метра. Будет сделан каток, лабиринт, установлены ледяные и световые фигуры, горки и скамейки, развешана иллюминация.

На других площадках елки будут искусственными, причем разной высоты: например, в Орбите появится 12-метровое дерево, в других местах — 8-метровые. Правда, в некоторых поселках и микрорайонах предполагается заготовка и установка живых елей высотой 6 метров. На территориях установят светодиодные фигуры («Звезда», «Заяц», «Дед Мороз», «Лиса», «Снеговик», «Елка», «Олень»), горки, развесят гирлянды.

Действие контракта на содержание новогодних городков завершится 28 февраля 2023 года, передает БНК.

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