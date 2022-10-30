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Общество30 октября 2022 5:00

В Коми пообещали снег с дождем и туманом

Метеорологи рассказали о погоде на 30 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о прогнозе погоды на 30 октября. По предоставленным данным, в республике ожидаются снег с дождем и туманами. Метеорологи также спрогнозировали усиленный ветер.

По прогнозу туман придет в утреннее время, скорость ветра составит 9-14 м/с. Температура ночью и днем -2...+3, на крайнем северо-востоке ночью -5...-10°С.

В Сыктывкаре также ожидаются снег и дождь с ветром 6-11 м/с. Температура ночью и днем 0...+2, °С.

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