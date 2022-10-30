За последние сутки коронавирусом в Коми заболели 64 человека

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Портал стопкоронавирус.рф сообщил последние данные по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 30 октября. По предоставленной информации, за сутки выявили 64 новых случая заболевания, с начала пандемии – 189 419.

В больницы республики попали три человека, выздоровели –88 человек. С начала пандемии –185 006. Новых смертельных случаев зарегистрировано не было. Всего жертвами коронавируса признали 3 229 человек.

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