Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2022 9:00

За последние сутки коронавирусом в Коми заболели 64 человека

Предоставлены последние данные по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 30 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Портал стопкоронавирус.рф сообщил последние данные по заболеваемости COVID-19 по состоянию на 30 октября. По предоставленной информации, за сутки выявили 64 новых случая заболевания, с начала пандемии – 189 419.

В больницы республики попали три человека, выздоровели –88 человек. С начала пандемии –185 006. Новых смертельных случаев зарегистрировано не было. Всего жертвами коронавируса признали 3 229 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Всего 67 случаев заражения COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Коми (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ