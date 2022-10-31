Начало рабочей недели в Коми принесет снегопады и туман

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 31 октября, понедельник. По данным метеорологов, в республике ожидается снег, мокрый снег и дождь с туманом.

Согласно предоставленным данным, в регионе туман будет местами, ветер придет преимущественно северный и северо-восточный. Скорость его порывов составит 6-11 м/с, днем 2-7 м/с. Температура ночью и днем -2...+3, ночью на крайнем северо-востоке -3...-8°С.

В Сыктывкаре ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер ночью 6-11 м/с, днем 2-7 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +1...+3°С.

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