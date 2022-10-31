Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2022 4:45

Жителям Коми разъяснили, как повлияют ноябрьские праздники на зарплату

В республике ожидаются три дня выходных подряд
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Эксперты пояснили, повлияют ли длинные выходные в честь Дня народного единства на размер зарплаты. Напомним, что отдыхать жители республики будут в период с 4 по 6 ноября в случае, если они работают пятидневную рабочую неделю.

По данным портала Superjob, праздничные дни не скажутся на зарплате сотрудников, у которых установлен оклад, так как количество нерабочих дней не влияет на его размер. Если же работнику установлена сдельная оплата труда, то размер зарплаты может измениться в зависимости от отработанных часов, однако таким сотрудникам положено дополнительное вознаграждение.

В опубликованной информации также отмечается, что с финансовой точки зрения брать отпуск в коротком месяце не совсем выгодно, однако в случае с ноябрем ситуация не критична, так как здесь есть всего один нерабочий праздничный день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Коми ждет короткая рабочая неделя (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ