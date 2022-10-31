«Космическая девочка»: школьница из Ухты взошла на пьедестал песенного шоу «Ты супер!»

На канале НТВ прошел финал грандиозного песенного конкурса «Ты супер!». Его участниками стали дети со всей страны. За победу боролась и наша землячка 13-летняя Вероника Верногорова.

За свою короткую жизнь Ника пережила совсем недетские испытания: она осталась без родителей и терпит насмешки одноклассников. Но у девочки есть настоящая страсть — пение.

Победить в шоу Вероника пыталась уже во второй раз, но только с этой попытки она прошла до конца и заняла «серебро» с песней Уитни Хьюстон «Run to you». Чистое, красивое и профессиональное исполнение сложной композиции заставило всех зрителей скандировать «Молодец!», а жюри пристально следить за выступлением. Профессиональные певцы и композиторы сошлись во мнении, что в 13 лет Вероника обладает мощнейшим голосом.

— Лера, ты просто космическая девочка. Я в полном восторге. Вот что значит профессиональные рост, рвение, желание. Спасибо, что ты исполнила одну из моих любимейших песен, — поделилась своим мнением Ирина Дубцова.

А Диана Арбенина назвала юную ухтинку «талисманом» шоу и призналась, что хотела бы себе такую дочь, как Вероника.

— Ты талисман проекта. Ты умница. На самом деле, если бы у меня была еще одна дочь, я бы хотела, чтобы она была такая, как ты, — сказала певица.

За победу в шоу боролись 12 участников, первое место же досталось Анастасии Нагорной.

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