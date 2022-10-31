В Усть-Усе начала работу новая общественная баня

Фото предоставлено компанией «Лукойл».

Объект в усинском селе построили и оснастили на средства ЛУКОЙЛа в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией.

В минувшие пятницу, субботу и воскресенье первых посетителей приняла новая общественная баня в усинском селе Усть-Уса. Местные жители высоко оценили комфорт и качество предоставления услуг на новом объекте, поблагодарив в соцсетях компанию «ЛУКОЙЛ» за выделенные на строительство бани средства, администрацию городского округа «Усинск» и правительство региона за поддержку проекта и строителей-подрядчиков. Отметим и роль инициативной группы сельчан, которые поднимали вопрос строительства объекта на разных уровнях.

Здание бани построено из красного морозоустойчивого кирпича. В помещении – холл, раздевалка, помывочная, парная, санузлы, а также технические и служебные помещения, централизованное водоснабжение, канализация, системы пожаротушения и противопожарной сигнализации. Благоустроена территория вокруг бани с парковкой на шесть автомобилей. Баня оснащена современными мебелью и оборудованием. На строительство и оснащение бани нефтяники выделили 48 миллионов рублей.

Необходимость в новой общественной бане в Усть-Усе назрела еще несколько лет назад – сразу после того, как старая была признана аварийной из-за обветшания и закрылась. Это доставило неудобства местным жителям – особенно тем, кто проживает в многоквартирных домах без ванных комнат и не имеет собственных бань.

Немаловажно также то, что ввод новой общественной бани в эксплуатацию помогает решить и задачи трудовой занятости местного населения.

Фото из сообщества «Моя Усть-Уса» «ВКонтакте» и Александра Грызлова.

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