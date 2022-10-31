Ухтинцы переживают за судьбу одинокого белолобого гуся, который не смог улететь в тёплые края со своими сородичами

Фото: Любовь Черновол

В интернет-сообществе информационной программы "День" Любовь Черновол опубликовала фотографии белолобого гуся, разгуливающего в ухтинском парке по первому снежку.

- Два дня назад в парке появился белолобый гусь. К уткам не приближается, корм не берёт, в одиночестве щиплет траву на берегу. По какой-то причине отстал от стаи, может, травмирован. Жалко. Уже ледок на речке", - в комментариях к своим фото написала Любовь Черновол.

Фото: Любовь Черновол

Судьба гуся заинтересовала неравнодушных пользователей соцсети. Некоторые предположили, что он – подранок, а другие всё-таки выразили надежду, что сможет улететь в тёплые края, пусть даже с другой стаей перелётных птиц.

Фото: Любовь Черновол

- Скорее просто устал и отстал., Наберется сил и улетит, - предположил Олег Александрович. - думаю, прибьётся к какой-нибудь стае из последних, даже к лебедям, у них это часто бывает, что вместе летят.. Если не решит остаться. Такое тоже возможно.. Случаи, когда птица оставалась, не редки.

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