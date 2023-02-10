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Здоровье10 февраля 2023 8:23

В Коми установлен рекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом

Показатель резко пошел вверх
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за сутки обнаружено еще 58 случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба. Это максимальный суточный прирост за минувший месяц.

Всего в республике диагностировано 193 522 факта инфицирования, 189 736 (+7) из которых закончились выздоровлением пациентов, а 3 260 — смертью.

Госпитализация потребовалась еще девяти жителям Коми.

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