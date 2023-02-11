В субботу Коми до -7 градусов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 11 февраля, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -7 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В республике будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается гололед. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. При этом порывы местами будут достигать 12-14 м/с. Местами в Коми ожидается метель. Температура воздуха составит -7...-2 градуса.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ожидается, что порывы будут достигать 13 м/с. Температура воздуха составит -4...-2 градуса.

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