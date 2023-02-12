В Коми синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на 12 февраля. По предоставленным данным, в регионе ожидаются метели и порывистый ветер со скоростью о 14 м/с.

Метеорологи сообщили, что в республике ожидается гололед. Что касается ветра, то его скорость составит 5-10 м/с, метели пообещали преимущественно на севере. Температура ночью и днем -4...-9, при прояснении -9...-14°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой снег с ветром от 5 до 10 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -4...-6°С.

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