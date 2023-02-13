Как не стоит учить английский: топ-5 вредных советов

Учить английский гораздо проще, чем вам кажется! Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый месяц в поисковых запросах тысячи людей вбивают фразы «Как выучить английский за один месяц» в надежде найти «волшебную таблетку», которая поможет без усилий заговорить на другом языке. Конечно же, они не рассчитывают получить в ответ категорическое «никак». Поэтому сегодня мы вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng подготовили универсальные секреты, которые помогут выучить язык в два счета. Но предупреждаем: в статье приведено 5 вредных советов о том, как НЕ стоит учить английский.

Чем дороже – тем лучше

Правило №1. Тратьте как можно больше денег на методические материалы! Самое важное правило в изучении английского – купить дорогой учебник. Если вы настроены крайне серьёзно, докажите это рублём.

Приготовьтесь к тому, что платить придется много. Вы же знаете, что стоимость пропорциональна качеству? И на эту сумму, конечно же, никак не влияют маркетологи, которые хотят заработать больше денег – они всего лишь пытаются отбить расходы на рекламу. Всё очень просто: чем дороже, тем лучше.

И не смотрите в сторону учебников и разговорников за 300 рублей. Они для тех, кто не хочет достичь результата. Вам точно подойдёт что-нибудь за 10 тысяч рублей, а лучше – ещё дороже!

Если учебные материалы можно заказать с доставкой из столицы – отлично. Но не думайте начинать занятия, пока не получите свою посылку с кучей книг и интерактивных материалов. А пока ждёте, поделитесь с друзьями новостью: вы уже купили книги, а значит почти выучили английский.

И ни в коем случае не узнавайте, какой у вас уровень языка: A1 или B1. Дорогой учебник вам точно подойдет – ведь он тяжёлый и красивый. А чтобы узнать свой уровень, совершенно точно не стоит переходить по этой ссылке, она выглядит подозрительно.

Чем дороже, тем надёжнее (ни в коем случае!). Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Заучиваем слова

Правило №2. Главное знать теорию, практиковаться необязательно. Английский отличается от русского только грамматикой и лексикой. Значит, нужно всё своё внимание посвятить именно этому. Забудьте о практике: поболтать с носителями, посмотреть сериал в оригинале или полистать комикс на языке – просто трата времени. Главное, знать правила и списки слов как таблицу умножения.

Ну и, конечно, чем богаче ваш словарный запас, тем лучше. Вдруг вам однажды придётся переводить конференцию энтомологов-любителей? Списки самых частотных слов? Да кому они нужны…

Легко – значит, правильно

Правило №3. Выучить английский легче, чем запомнить несколько формул по физике. Выбирая языковую программу, ищите пометку «Легкий способ выучить язык!». И не переживайте, если вам скучно и неинтересно: главное, что вы не тратите лишних усилий и не воспринимаете это как серьёзную работу.

Этот метод действительно работает. Британские ученые тестировали его на обезьянах, которые учились складывать коробки. Вполне логично, что методика благотворно действует и на тех людей, кто учит иностранный язык.

Не надо общаться

Правило №4. Не общайтесь с носителями языка! Ни в коем случае не общайтесь с нейтивами. Если вы решитесь заговорить на другом языке и сделайте небольшую ошибку, все вокруг разом бросят все дела, начнут показывать на вас пальцами и дружно смеяться. А если вы сделаете распространённую ошибку, которую повторяют даже носители, то все обязательно обидятся и будут шокированы тем, как вы безжалостно коверкаете их язык.

Забудьте про онлайн-общение со своими знакомыми, не пользуйтесь приложениями для бесплатной практики языка. Помните: всё, что бесплатно – для немотивированных людей.

В один прекрасный день вы сможете выдать самую совершенную речь в мире. Чтобы достичь такого уровня, придется усердно зубрить, пока однажды не совершите квантовый скачок и в мгновение ока не превратитесь в стопроцентного native speaker.

Если вам интересно, этот день наступит, когда вы выучите ровно 732 451 слово и проведете за уроками 38 960 часа. Ни словом, ни часом меньше. Поэтому внимательно считайте каждую секунду, которую вы провели за обучением, и продолжайте идти к своему идеалу.

Главное, знать правила и списки слов как таблицу умножения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Держитесь цели

Правило №5. Выучите весь язык. Вы хотите подготовиться к сдаче экзамена, свободно читать литературу в оригинале, смотреть фильмы или использовать язык для работы? Или вам просто нравится учить языки? Это неважно – всё равно же должны выучить вообще всё, что есть в английском. Ваша цель – говорить лучше носителя языка. Вы должны уметь поддержать беседу о политических процессах Японии XVI века, иначе вы не знаете английский.

Не пытайтесь освоить только небольшой кусочек языка, который вам нужен. Учите всё – сколько бы десятилетий это ни заняло!

Полезный совет: как всё-таки выучить английский?

Определитесь с целью. Когда есть понимание, какой именно навык вам нужен, выстроить пошаговый план становится проще. Выберите своего путеводителя: онлайн-школу, репетитора или курсы. Например, в онлайн-школе Skyeng составляют индивидуальную программу по вашим целям, предоставляют бесплатные тренажёры грамматики и аудирования, а также дают возможность удобно учиться из любой точки мира.

Регулярно занимайтесь. Занятия с преподавателем – это отлично, но помимо этого нужна постоянная практика. Сделать это проще, чем вы думаете. Например, начните смотреть фильмы и сериалы с русскими субтитрами, читать книги или статьи в оригинале и обсудите их со своими друзьями на английском. Но самое главное: не бойтесь совершать ошибки и пользоваться языком в реальной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как эффективно и быстро выучить английский язык

Эксперт Skyeng рассказала, что на самом деле изменилось с приходом онлайн-обучения (подробности)