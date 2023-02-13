Метели и порывистый ветер до 17 м/с пообещали в Коми

Фото: архив КП

В Коми в понедельник, 13 февраля, пообещали метели с порывами ветра до 17 м/с, а также гололеды и изморозь. Прогноз погоды передали в региональном отделении ЦГМС.

По предоставленным данным, в целом в регионе будет облачно и пройдет небольшой снег. Ветер пообещали южный со скоростью от 7 до 12 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с и метели. Температура ночью -8...-13, при прояснении -13...-18, днем -6...-11°С.

В Сыктывкаре 13 февраля ожидают снегопад и порывистый ветер до 12 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -8...-10, днем -6...-8°С

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