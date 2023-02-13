«Вечный выше вас Закон»: выставка ко Дню рождения «Нашего всё» открылась в столице Коми

На экспозиции посетители могут больше узнать об Александре Пушкине и его семье, посмотрев генеалогическое древо или прочитав краткие биографии близких поэта. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной библиотеке Республики Коми в конце прошлой недели открылась мини-экспозиция «Пушкин на службе Отечеству». Она посвящена Дню памяти великого русского поэта. «Комсомолка» стала гостем красивого мероприятия.

– В нашей библиотеке есть февральская традиция – мы проводим мероприятие, связанное с Пушкиным. И каждый раз это какой-то интересный ракурс. Был у нас и Пушкин-спортсмен, и Пушкин в фарфоре, и Пушкин на карте Республики Коми. В этом году мы решили взглянуть на поэта-патриота. Причем не только на самого Александра Сергеевича, но и на его род – предков и потомков. А также на то, как помогал Пушкин и его произведения в трудные периоды истории России, – рассказала куратор данной выставки Елена Сердитова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На экспозиции посетители могут больше узнать об Александре Пушкине и его семье, посмотрев генеалогическое древо или прочитав краткие биографии близких поэта. В них встречаются интересные факты: например, отец писателя был сержантом лейб-гвардии (т.е. императорской гвардии) с ранних лет, а праправнук Александр Данилевский смог стать известным ученым в области биологии.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Кроме историй из жизни, можно увидеть некоторые стихотворения Александра Пушкина, где он выражал свою любовь к Родине.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

С особой теплотой поэт вспоминал место, где учился, где прошли его юношеские годы: «… нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское село».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Стоит отметить, что во время учебы в Царскосельском лицее он написал множество лирических произведений. На мини-выставке посетители увидят копию текста оды «Вольность», собственноручно написанную поэтом.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В ней он напоминает самодержцам: «Стоите выше вы народа, но вечный выше вас Закон». Кстати, эта ода стала одной из причин его ссылки на юг страны на четыре года.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

До 20 февраля у гостей библиотеки есть возможность посетить экспозицию «Пушкин на службе Отечеству» и узнать еще больше фактов о его семье и о нем самом. Также они могут перечитать некоторые произведения самого известного народного поэта в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Больше мёртвые, чем живые»

Сыктывкарцев возмутила выставка кошек, где животные спят, как убитые (подробности)