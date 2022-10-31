Показатель смертности от ковида в Коми вновь вырос

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В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Согласно обновлённым данным федерального оперштаба, суточный прирост зараженных составил всего 63 человека. С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 189 482 жителя Коми.

По данным Минздрава, 185 047 пациентов смогли выздороветь. За сутки с медицинского учета снят 41 человек. В то же время госпитализированы в стационары республики два заражённых.

Жертвами COVID-19 стали 3 230 заболевших. Показатель смертности вырос на один летальный исход.

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