В Коми пообещали мокрый снег, гололед и изморозь

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В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 1 ноября. По предоставленным данным, в республике ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха опустится до -9°С.

Метеорологи сообщили, что в регионе ожидается облачная погода и гололедно-изморозевые отложения. Ветер будет северный со скоростью 6-11 м/с. В прогнозе также стоит туман.

В Сыктывкаре пообещали мокрый снег и ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1°С.

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