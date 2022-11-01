В Усинске подвели итоги «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ»

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Участниками традиционного профориентационного марафона стали студенты Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета и старшеклассники одной из городской школ. Для них нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми провели целый ряд интересных и полезных мероприятий.

«Дни ЛУКОЙЛа» стартовали с познавательного приключения в Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры ЛУКОЙЛ-Коми. Побывать в макете нефтяной шахты, подержать в руках монеты петровских времен и образцы «черного золота», прикоснуться к другим уникальным экспонатам, которых здесь более тысячи. После экскурсии для посетителей провели викторину, вопросы которой касались только что увиденного и услышанного материала.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Померились знаниями студенты и молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми и в ходе экологического квиза – интеллектуально-развлекательной игры, организованной уже в стенах вуза. Участники отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, решали задачи на память и внимательность. Как признались сами ребята, это был полезный опыт, ведь именно так нарабатывается умение слушать коллег, действовать единой командой.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

В спортивном зале ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» состоялся товарищеский матч по баскетболу. Захватывающий поединок прошел между молодыми нефтяниками и студентами Усинского филиала УГТУ. Итоговый счет – 59:56 в пользу лукойловцев.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

В учебном центре Усинского филиала УГТУ молодые нефтяники совместно со студентами университета и школьниками приняли участие в деловой игре «Я – часть команды ЛУКОЙЛа», где продемонстрировали свои знания и навыки в сфере нефтегазовой отрасли.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

По итогам профориентационного марафона в актовом зале усинского филиала вуза состоялось награждение наиболее активно проявивших себя студентов, школьников, молодых специалистов и работников предприятия. Исполняющая обязанности директора УФ УГТУ Оксана Филиппова поблагодарила ЛУКОЙЛ-Коми за предоставленную студентам и школьникам возможность еще ближе познакомиться с профессией нефтяника.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Ребята получили награды из рук заместителя генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по управлению персоналом Александра Костылева, начальника Центра общественных связей предприятия Дениса Кулиша, начальника Музея истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры Никиты Лясковского.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

– Надеюсь, что проведенные мероприятия позволят многим из вас определиться с будущей профессией и убедиться в том, что ЛУКОЙЛ-Коми – надежное социально-ориентированное предприятие. И пусть тот опыт, который вы получили в ходе марафона, принесет вам успехи в учебе. Мы всегда рады видеть вас в нашем коллективе, – отметил Александр Костылев.