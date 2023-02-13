В Коми еще 67 человек заразились коронавирусом

Фото: архив "КП"

Число зараженных COVID-19 в Коми вновь выросло. Согласно данным федерального оперштаба, суточный прирост составил 67 человек. Общее количество заболевших достигло отметки в 193 723 пациента.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 15 человек. Всего болезнь побороли 189 765 жителей Коми. В то же время на больничных койках оказались еще двое зараженных.

Смертью закончились 3 262 факта заболевания. Новых летальных исходов за сутки официально подтверждено не было.

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