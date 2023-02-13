Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 февраля 2023 9:10

В Коми еще 67 человек заразились коронавирусом

Число зараженных вновь выросло
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Число зараженных COVID-19 в Коми вновь выросло. Согласно данным федерального оперштаба, суточный прирост составил 67 человек. Общее количество заболевших достигло отметки в 193 723 пациента.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 15 человек. Всего болезнь побороли 189 765 жителей Коми. В то же время на больничных койках оказались еще двое зараженных.

Смертью закончились 3 262 факта заболевания. Новых летальных исходов за сутки официально подтверждено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава района в Коми сообщила о росте заболевших коронавирусом (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости