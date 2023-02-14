В Коми 14 февраля ожидаются спокойные погодные условия

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 14 февраля. По предоставленным данным, в регионе ожидается небольшой ветер и понижение температуры до -23 градусов.

Метеорологи сообщили, что в целом в республике будет облачно, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -8...-13, при прояснении -18...-23, днем -4...-9, местами на северо-востоке -11...-16°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и южный ветер. Температура ночью -8...-10, днем -4...-6°С.

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