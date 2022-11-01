«Господь знает имена их всех и не оставит без награды»: в Богоявленском храме в Лялях установили окна

Фото: Владимир ЛЕВИЧЕВ

В деревне Ляли в Княжпогостском районе по пути из Сыктывкара в Ухту продолжается реставрация Богоявленского храма.

Почти 80 лет храм находился в запустении и разрухе, ни раз горел, терпел удары молнии и ураганный ветер. Наикрасивейшее православное святилище превратилось в архитектурный призрак, но с 2019 настоятелем святыни стал иерей Владимир (Левичев), который решил во что бы то ни стало восстановить памятник культурного наследия.

Работа закипела, у батюшки Владимира появилось много единомышленников и помощников. Кто чем мог стали помогать иерею в реставрации – кто добрым словом, кто делом, а кто-то финансово. Храм был очень сильно разрушен для того, чтобы он открыл свои двери, и верующие смогли приходить на службу, была уже проделана огромная работа, также ещё много чего предстоит.

В этом году восстановительные работы продолжились с новой силой. И, наконец, летом в июне случилось очень радостное событие – на храм водрузили купол и крест, а в августе вокруг храма была установлена ограда.

Сейчас в своих соцсетях иерей Владимир опубликовал благодатную весть. На втором этаже Богоявленского храма установили окна! Это большой шаг в будущее храма.

- Благодарю всех тех, кто так или иначе принимал в этом участие. Немалую финансовую помощь оказали местные уроженцы, сердечно связанные с Лялями, с храмом. И много-много разных людей внесли свою лепту: церковные и нецерковные, верующие и ещё только ищущие дорогу к Богу. Несомненно, Господь знает имена их всех и не оставит без награды, - благодарит батюшка. Также он сообщил, что с наступлением холодов субботники и всякие связанные с храмом работы перенесены на следующий сезон.

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