В Коми продолжает расти показатель смертности от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель смертности от ковида. За сутки скончался еще один зараженный. За все время пандемии летальный исход был зарегистрирован в 3 231 случае заболевания.

Суточный прирост инфицированных составил 59 человек и достиг 189 451. Из общего числа зараженных 185 149 жителям Коми удалось побороть вирус. Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 102 факта.

Госпитализация же потребовалась еще 29 заболевшим. Им оказывается все необходимая помощь в условиях стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми бросила в одиночестве истощенную мать (подробности)