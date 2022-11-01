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Здоровье1 ноября 2022 8:37

В Коми продолжает расти показатель смертности от коронавируса

В республике регистрируют все новые случаи летального исхода
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель смертности от ковида. За сутки скончался еще один зараженный. За все время пандемии летальный исход был зарегистрирован в 3 231 случае заболевания.

Суточный прирост инфицированных составил 59 человек и достиг 189 451. Из общего числа зараженных 185 149 жителям Коми удалось побороть вирус. Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 102 факта.

Госпитализация же потребовалась еще 29 заболевшим. Им оказывается все необходимая помощь в условиях стационара.

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