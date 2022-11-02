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Общество2 ноября 2022 4:15

В Коми пообещали туманы со снегопадами и гололедицей

В республике 2 ноября сохранится холодная погода
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми на 2 ноября. По предоставленной информации, в республике пообещали гололед, а также снег и туманы вместе с усиленным ветром.

В целом на территории региона ожидается северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью -1...-6, днем +2...-3, местами ночью -11...-16, днем -8...-12°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду с северным ветром 6-11 м/с. Температура ночью 0...-2, днем 0...+2°С. На дорогах ожидается гололедица.

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