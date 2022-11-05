За сутки в Коми 43 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 5 ноября, в Коми зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 189 733 случая заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 14 пациентов. За весь период пандемии в регионе удалось вылечить 185 582 человека. За последние сутки в Коми не скончался ни один пациент больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3 233 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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