В воскресенье в Коми ожидается мокрый снег

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В воскресенье, 6 ноября, в Коми ожидается мокрый снег. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой мокрый снег. В столице Коми обещают западный ветер. Его скорость достигнет 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2 градуса.

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