Суточный прирост зараженных в Коми превысило 70 случаев

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число зараженных коронавирусом. Согласно последним данным федерального оперштаба,в республике насчитывается 193 794 факта заболевания ковидом, 71 из которых был подтвержден за минувшие сутки.

Показатель выздоровления вырос на 18 человек и достиг отметки в в 189 783 человека. В то же время еще 27 человек оказались на больничных койках.

За все время пандемии официально было подтверждено 3 262 случая смерти. Новых летальных исходов за сутки зарегистрировано не было.

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