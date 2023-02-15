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Общество15 февраля 2023 4:15

Синоптики Коми пообещали небольшие снегопады и -21 градус в воздухе

Метеорологи ЦГМС сообщили прогноз погоды на 15 февраля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали, что 15 февраля в республике ожидается усиление ветра. Температура воздуха максимально опустится до -21 градуса. Интенсивные осадки не ожидаются.

По предоставленной информации, в регионе будет облачная погода, пройдет небольшой снег. Ветер будет южный со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха опустится ночью до -9...-14, при прояснении -16...-21, днем -6...-11°С.

В Сыктывкаре 15 февраля пообещали также небольшой снег и ветер с той же скоростью, что и в среднем по региону. Температура ночью -12...-14, днем -6...-8°С.

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