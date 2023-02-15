Малышева отказалась от подаренного на передаче «Жить здорово!» коми рыбника

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О празднике «Черинянь гаж» рассказали на федеральном канале. В телепередаче «Жить здорово» на Первом канале заведующая сектором Печорского историко-краеведческого музея Ирина Иванова представила на оценку ведущих докторов главное блюдо праздника – рыбник, или как называют на коми «Черинянь».

На программе по традиции разобрали полезные свойства пирога. Доктора сообщили, что представленные ингредиенты благотворно влияют на сосуды, нервы и микрофлору кишечника. Также врачи заверили, что от рыбника по рецепту Ирины Ивановой невозможно набрать лишний вес, значит, оно прекрасно подойдёт для правильного питания.

Ведущая Елена Малышева от дегустации отказалась, возможно, ей не понравилась идея ломать рыбник, в том числе рыбу внутри пирога, руками. Зато её коллеги с удовольствием отведали национальное коми блюдо.

Кстати, в Троицко-Печорском районе руками ломают только ржаные корочки рыбника, а рыбу внутри делят ножом на порции. Так все желающие берут себе по кусочку, не трогая руками всю начинку.

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