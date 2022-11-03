«Помогать людям – у нас семейное»: участковый из Усогорска ждёт поддержки жителей Коми во Всероссийском голосовании

Явер Касимов всегда готов прийти на помочь местным жителям родного удорского Усогорска. Фото: из личного архива героя публикации

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомолки» проходит народное голосование Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», которое ежегодно проводит МВД России совместно с ИД «Комсомольская правда». За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны борются84 представителя от каждого региона. Защищать честь и доблесть Республики Коми предстоит участковому из Удорского района Яверу Касумову. Поддержим нашего земляка!

Главное достижение – доверие жителей

Семья Касумовых переехала из солнечного Дагестана на север, когда Яверу было всего четыре года. Так у ребёнка появилось две Родины. Отца Асрета Зейнуллаховича после окончания Уфимской военной школы направили по распределению в Удорский район работать в колонии. Даже будучи маленьким, Явер твёрдо был уверен, что пойдёт по стопам главы семьи и будет правоохранителем.

Отец Асрет Зейнуллахович, справа наш конкурсант, а остальные ребята - друзья Явера. Фото: из личного архива героя публикации

– В нашем роду почти все связаны либо с военной службой, либо работают в полиции – и отец и дядья, мои братья, это у нас семейное, – рассказывает 42-летний майор полиции, который служит в органах внутренних дел с 1997 года.

Сегодня его подконтрольный участок в Усогорске, где живёт порядка 3800 жителей, весьма стабилен, а количество преступлений постоянно снижается. И это благодаря в том числе постоянной профилактической работе, которую проводит майор полиции.

Явер Асретович очень ценит то, что ему доверяют люди и всегда обращаются в трудную минуту. На вопрос «Какое ваше самое главное профессиональное достижение?», наш участковый скромно отвечает: «Приобретение профессионального опыта, доверие и уважение со стороны граждан и коллег».

Фото: из личного архива героя публикации

Положительный эффект

А обращаются жители к участковому в совершенно разных ситуациях, иногда бывают и очень забавные случаи. Однажды женщина вызвала полицию, потому что… мыши поели картошку и морковку в огороде!

– По закону мы должны принять каждое заявление. И вот стою я с телефоном в руках, высматриваю норушек-нарушителей и параллельно ищу службы дератизации на районе, – улыбается собеседник.

Коллеги характеризуют Явера Асретовича как исполнительного и опытного сотрудника, верного товарища, всегда готового прийти на помощь. Он отлично знает местных жителей и «свою» территорию, самое интересное, что и жители считают участкового «своим»! Если вдруг случается неприятность, то незамедлительно спешат к нему. Явер Касумов стал для удорчан не только представителем закона, но и семейным психологом, и добрым наставником для детей.

– Раньше родители пугали детей Бабкой-Ёжкой, а сейчас иногда звонят детей и просят провести воспитательную беседу с провинившимся ребёнком. Я прихожу и веду серьёзный разговор. По словам родителей, эффект всегда положительный, – искренне радуется наш герой.

Всегда на связи

Жители Усогорска знают – Явер Асретович придёт на помощь каждому и днём, и ночью, в любую минуту и при любых обстоятельствах. Майор полиции уверен, что его обязанность – не только приехать, посмотреть и уехать, но и постараться вникнуть в суть человеческих взаимоотношений, не оставаясь равнодушным к людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.

– Пожилые люди не все владеют гаджетами, им проще позвонить мне и вызвать на помощь. Протекает кран – звонят мне, водонагреватель не работает – тоже звонок на участок, все фиксируем и, конечно, передаём сигнал службам, которые смогут решить проблему, – говорит участковый.

С песней по жизни

При такой разноплановой работе полицейский – очень творческий человек. Свободное от работы время он посвящает музыке – сочиняет песни и сам их исполняет. Кроме того, до пандемийных времён Явер Асретович проводил Межрайонный детский вокальный конкурс «Звёздный час». Первые два конкурса организовывал своими силами, а с третьего подключились коллеги его отдела, прокуратуры и следственного комитета Удоры. Также в 2018 году Явер Касумов стал Лауреатом фестиваля Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей» в номинации «Авторская песня».

Фестиваль благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей». Фото: из личного архива героя публикации

Не забывает наш собеседник и свою малую Родину – часто выезжает в Дагестан, свободно говорит на родном языке и танцует лезгинку.

Поддержим земляка!

Третий этап голосования конкурса «Народный участковый-2022» стартовал 1 ноября, проголосовать за нашего представителя Явера Касумова можно ЗДЕСЬ!

Голосуем дружно! Фото: из личного архива героя публикации

Торжественная церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который празднуют 17 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё повторяется вновь и вновь»: победитель конкурса «Народный участковый» из Сыктывкара назвал топ-5 дел участкового

Егор Нечаев поборется за звание лучшего на федеральном уровне (подробности)