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Общество3 ноября 2022 6:50

«Помогать людям – у нас семейное»: участковый из Усогорска ждёт поддержки жителей Коми во Всероссийском голосовании

Полицейский из Коми Явер Касумов борется за звание лучшего участкового России
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Явер Касимов всегда готов прийти на помочь местным жителям родного удорского Усогорска. Фото: из личного архива героя публикации

Явер Касимов всегда готов прийти на помочь местным жителям родного удорского Усогорска. Фото: из личного архива героя публикации

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомолки» проходит народное голосование Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», которое ежегодно проводит МВД России совместно с ИД «Комсомольская правда». За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны борются84 представителя от каждого региона. Защищать честь и доблесть Республики Коми предстоит участковому из Удорского района Яверу Касумову. Поддержим нашего земляка!

Главное достижение – доверие жителей

Семья Касумовых переехала из солнечного Дагестана на север, когда Яверу было всего четыре года. Так у ребёнка появилось две Родины. Отца Асрета Зейнуллаховича после окончания Уфимской военной школы направили по распределению в Удорский район работать в колонии. Даже будучи маленьким, Явер твёрдо был уверен, что пойдёт по стопам главы семьи и будет правоохранителем.

Отец Асрет Зейнуллахович, справа наш конкурсант, а остальные ребята - друзья Явера. Фото: из личного архива героя публикации

Отец Асрет Зейнуллахович, справа наш конкурсант, а остальные ребята - друзья Явера. Фото: из личного архива героя публикации

– В нашем роду почти все связаны либо с военной службой, либо работают в полиции – и отец и дядья, мои братья, это у нас семейное, – рассказывает 42-летний майор полиции, который служит в органах внутренних дел с 1997 года.

Сегодня его подконтрольный участок в Усогорске, где живёт порядка 3800 жителей, весьма стабилен, а количество преступлений постоянно снижается. И это благодаря в том числе постоянной профилактической работе, которую проводит майор полиции.

Явер Асретович очень ценит то, что ему доверяют люди и всегда обращаются в трудную минуту. На вопрос «Какое ваше самое главное профессиональное достижение?», наш участковый скромно отвечает: «Приобретение профессионального опыта, доверие и уважение со стороны граждан и коллег».

Фото: из личного архива героя публикации

Фото: из личного архива героя публикации

Положительный эффект

А обращаются жители к участковому в совершенно разных ситуациях, иногда бывают и очень забавные случаи. Однажды женщина вызвала полицию, потому что… мыши поели картошку и морковку в огороде!

– По закону мы должны принять каждое заявление. И вот стою я с телефоном в руках, высматриваю норушек-нарушителей и параллельно ищу службы дератизации на районе, – улыбается собеседник.

Коллеги характеризуют Явера Асретовича как исполнительного и опытного сотрудника, верного товарища, всегда готового прийти на помощь. Он отлично знает местных жителей и «свою» территорию, самое интересное, что и жители считают участкового «своим»! Если вдруг случается неприятность, то незамедлительно спешат к нему. Явер Касумов стал для удорчан не только представителем закона, но и семейным психологом, и добрым наставником для детей.

– Раньше родители пугали детей Бабкой-Ёжкой, а сейчас иногда звонят детей и просят провести воспитательную беседу с провинившимся ребёнком. Я прихожу и веду серьёзный разговор. По словам родителей, эффект всегда положительный, – искренне радуется наш герой.

Всегда на связи

Жители Усогорска знают – Явер Асретович придёт на помощь каждому и днём, и ночью, в любую минуту и при любых обстоятельствах. Майор полиции уверен, что его обязанность – не только приехать, посмотреть и уехать, но и постараться вникнуть в суть человеческих взаимоотношений, не оставаясь равнодушным к людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.

– Пожилые люди не все владеют гаджетами, им проще позвонить мне и вызвать на помощь. Протекает кран – звонят мне, водонагреватель не работает – тоже звонок на участок, все фиксируем и, конечно, передаём сигнал службам, которые смогут решить проблему, – говорит участковый.

С песней по жизни

При такой разноплановой работе полицейский – очень творческий человек. Свободное от работы время он посвящает музыке – сочиняет песни и сам их исполняет. Кроме того, до пандемийных времён Явер Асретович проводил Межрайонный детский вокальный конкурс «Звёздный час». Первые два конкурса организовывал своими силами, а с третьего подключились коллеги его отдела, прокуратуры и следственного комитета Удоры. Также в 2018 году Явер Касумов стал Лауреатом фестиваля Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей» в номинации «Авторская песня».

Фестиваль благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей». Фото: из личного архива героя публикации

Фестиваль благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей». Фото: из личного архива героя публикации

Не забывает наш собеседник и свою малую Родину – часто выезжает в Дагестан, свободно говорит на родном языке и танцует лезгинку.

Поддержим земляка!

Третий этап голосования конкурса «Народный участковый-2022» стартовал 1 ноября, проголосовать за нашего представителя Явера Касумова можно ЗДЕСЬ!

Голосуем дружно! Фото: из личного архива героя публикации

Голосуем дружно! Фото: из личного архива героя публикации

Торжественная церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который празднуют 17 ноября.

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