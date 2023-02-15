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Здоровье15 февраля 2023 8:16

Максимальный суточный прирост зараженных COVID-19 за 2023 год зарегистрирован в Коми

Оперштаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми установлен рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом в 2023 году. Согласно данным оперштаба России, в республике диагностировано еще 75 случаев заболевания. За все время пандемии 193 869 человек заразились вирусом.

Выздороветь из общего числа инфицированных удалось 189 848 жителям Коми, что на 65 человек больше, чем было сутками ранее. Растет и показатель госпитализированных. За минувшие 24 часа на больничных койках оказались 14 пациентов.

Жертвами инфекции официально признаны 3 262 человека. Новых смертей от ковида за сутки не зарегистрировано.

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