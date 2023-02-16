В Коми пообещали метели со скоростью ветра до 23 м/с

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили, что 16 февраля в республике ожидают туман и метели с порывистым ветром до 23 м/с. Метеорологи также пообещали гололеды.

В южных и центральных районах спрогнозировали восточный ветер со скоростью от 1-6 м/с. В северной части будет гололед вместе с метелями с порывами от 18 до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит -10...-15, при прояснениях до -25, днем -6...-11, на крайнем севере до -2°С.

В Сыктывкаре 16 февраля ожидают переменную облачность и туман. Скорость ветра составит в среднем 1-6 м/с. Температура ночью -18...-20, днем -6...-8°С.

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