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Здоровье16 февраля 2023 9:54

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Коми превысил 80 случаев

Это самый большой прирост с начала года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 81 человека, за все время пандемии - 193 950. Отмечается, что болезнь побороли еще 62 пациента и показатель выздоровления достиг 189 910. Госпитализация потребовалась еще 16 жителям Коми.

Жертвами инфекции стали 3 262 человека.

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