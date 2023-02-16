Суточный прирост зараженных COVID-19 в Коми превысил 80 случаев

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 81 человека, за все время пандемии - 193 950. Отмечается, что болезнь побороли еще 62 пациента и показатель выздоровления достиг 189 910. Госпитализация потребовалась еще 16 жителям Коми.

Жертвами инфекции стали 3 262 человека.

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