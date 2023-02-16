«Так и не вернешься с армии»: в Подмосковье погиб 20-летний срочник из Коми

Фото из личного архива Сергея Г.

В Подмосковье погиб 20-летний срочник из Печоры Сергей Г. О его гибели сообщили близкие в социальных сетях. По их словам, молодого человека нашли 10 февраля без признаков жизни.

Сергей служил в городе Муром, Владимирской области. По словам семьи, у молодого человека был конфликт со старшим по званию, из-за чего Сергея били. В этом они видят причину его самоубийства.

За несколько дней до смерти Сергей перестал выходить на связь с родственниками. Раньше он регулярно звонил семье по кнопочному телефону и рассказывал о своих делах. Скорая гибель печорца стала ударом для его близких и друзей.

- Я до последнего надеялась, что это вранье. Оказалось правдой. Ты всегда всех поддерживал, но оказалось что поддержка нужна была тебе больше. Ты так и не вернёшься с армии. Ты навсегда в моем сердце. Люблю тебя, - написала девушка Лина.

Сейчас по факту гибели срочника возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства и причины гибели парня.

Похоронили Сергея Г. накануне, 15 февраля, в Печоре.

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