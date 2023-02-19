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Общество19 февраля 2023 5:00

В воскресенье в Коми до -19 градусов

Местами ожидается туман
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 19 февраля, в Коми будет преимущественно без осадков, минимальная температура воздуха составит -19 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами ожидается туман. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -13...-8 градусов, местами -19...-14.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха днем составит -12...-10 градусов.

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