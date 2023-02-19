За сутки в Коми 93 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 19 февраля, в Коми зафиксировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 194 227 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 42 человек. За всем время удалось вылечить 190 073 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3262 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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