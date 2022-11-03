В Коми резко упадет температура воздуха до -21С

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды в республике на 3 ноября. По предоставленным данным, в регионе ожидается мокрый снег, гололед и изморозь с усиленным северным ветром, туман.

Скорость ветра составит С 3-8 м/с. Температура ночью 0...-5, при прояснении -7...-12, днем +2...-3, в отдельных северных районах -3...-8, на крайнем северо-востоке ночью -16...-21, днем -10...-15°С.

В Сыктывкаре ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер СВ 3-8 м/с. Температура ночью 0...-2, днем 0...+2°С.

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