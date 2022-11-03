Кот Вилли из Сыктывкара едет в ветклинику Санкт-Петербурга на операцию

Фото приюта бездомных кошек «Кошкин Дом»

Многострадальный кот Вилли уехал на поезде в Санкт-Петербург.

Об этом сообщили вчера в группе приюта бездомных кошек «Кошкин Дом». Неравнодушная сыктывкарка Ирина не прошла мимо проблемы – она поменяла свой билет в плацкарте на купе, где можно перевозить животных. Так у Вилли появился сопровождающий до клиники, где малыша уже ждут врачи.

- В зале ожидания Вилли нервничал от шума. Проводить его приехала наш волонтёр Ольга. Мы встретились с Ириной, поговорили. Я дала все инструкции по уходу за котом в дороге. Когда мы прошли в купе, котик стал чувствовать себя спокойно. Выпустили его из переноски осмотреться. Затем мы пожелали счастливого пути Вилли и Ирине, и, уже стоя на перроне, махали в след, - написала о котике Екатерина Александрова.

Напомним, о том, что подопечный Вилли очень болен, волонтёры рассказали подписчикам группы «Кошачий Дом» после обследования УЗИ, которое показало ухудшение. Жидкость в лоханке почек, застой мочи, многочисленные камни в почках и мочеточнике. Врачи поставили ему диагноз: ХПН (4 стадия по IRIS), нефролитиаз, уретеролитиаз, гидронефроз – пугающий список диагнозов совсем не давал никаких надежд. От внутривенных капельниц у котика началась анемия, очень критические показатели эритроцитов и гемоглобина. Однако, все мы верим в чудо, и на спасение команды подключился, кажется, весь мир. И вот небывалое везение – котику всё-таки удалось найти клинику, где его постараются спасти.На данный момент групповчане на операцию Вилли уже собрано 125 250 рублей из 250 000. Вы тоже можете помочь бездомным котикам, реквизиты для переводов: 2202 2020 6203 1095 на имя Людмила Борисовна Ч.

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