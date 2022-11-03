Показатель смертности от коронавируса в Коми вырос за сутки на один летальный исход

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 выросло на 49 новых случаев и достигло 189 645. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что в 185 497 случаях заболевания все закончилось выздоровлением пациента. Данный показатель вырос за сутки на 263. Жертвами вируса стали 3 233 (+1) жителя Коми.

На больничной койке оказались 13 заражённых. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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