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Здоровье3 ноября 2022 8:10

Показатель смертности от коронавируса в Коми вырос за сутки на один летальный исход

В республике продолжают фиксировать новые смерти от инфекции
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 выросло на 49 новых случаев и достигло 189 645. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что в 185 497 случаях заболевания все закончилось выздоровлением пациента. Данный показатель вырос за сутки на 263. Жертвами вируса стали 3 233 (+1) жителя Коми.

На больничной койке оказались 13 заражённых. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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